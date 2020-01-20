Экономия на закупках медоборудования в Москве в 2019 году составила 11,6 млрд рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Экономия на закупке медицинского оборудования в рамках контрактов жизненного цикла (КЖЦ) с апреля до конца 2019 года составила 11,6 млрд рублей, всего было закуплено оборудование на 19,4 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"По итогам 2019 года в рамках заключения контрактов жизненного цикла (КЖЦ) Москва закупила 42 ангиографа общей стоимостью 2,9 млрд рублей, 101 аппарат МРТ общей стоимостью 11 млрд рублей, 116 аппаратов КТ стоимостью 5,5 млрд рублей <...> Это позволяет нам сократить расходы, минимизировать риски и достичь максимально результата. Так, на прошедших торгах городу удалось сэкономить 11,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2019 года среднее снижение цены при проведении торгов в прошлом году составило 42%.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, КЖЦ включает поставку и сервис оборудования в течение жизненного цикла оборудования. "Что касается опыта Москвы, то впервые КЖЦ начали внедрять при поставке вагонов метрополитена. На сегодняшний день этот механизм используется для закупки и обслуживания автобусов, электробусов, трамваев. Общий объем заключенных Москвой контрактов жизненного цикла составляет 486,1 млрд рублей", - отметил Ефимов.

Глава департамента Александр Прохоров, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что КЖЦ позволяет практически вдвое снизить стоимость закупок оборудования. "Помимо поставки оборудования и обеспечения его работоспособности, исполнитель также несет ответственность за обучение врачей и специалистов-инженеров заказчика, за обновление программного обеспечения оборудования", - сказал Прохоров.

КЖЦ - это формат, когда город договаривается о приобретении товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла. Городу это дает возможность получить лучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания: если техника ломается, простаивает или не соответствует требованиям города, то бюджет не несет затрат. Для инвестора КЖЦ обеспечивает долгосрочную загрузку мощностей на длительный период, возможность гарантированных доходов в течение всего срока действия контракта.