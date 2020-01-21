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Москва представит туристический потенциал на январской выставке в Мадриде

Заммэра столицы Наталья Сергунина целью участия в выставке назвала увеличения притока туристов в Москву

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Москва представит свои достопримечательности, среди которых парк "Зарядье", "Царицыно" и ВДНХ, гостиничные комплексы и туркомпании, на выставке Fitur, которая будет проходить с 22 по 26 января в столице Испании. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Новый туристический год Москва открывает с презентации своих возможностей на выставке в Мадриде. Это одно из главных событий туриндустрии в Европе, и мы ожидаем большого интереса к нашему стенду, учитывая популярность столицы в прошедшие зимние праздники", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она отметила, что цель участия в выставке - добиться увеличения притока туристов в российскую столицу. Посетители стенда Москвы смогут принять участие в интерактивных программах - совершить полет над городом или с помощью виртуальной реальности попасть в мир художников Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой и Казимира Малевича. Также для гостей пройдут дегустации отечественного мороженого.

В сообщении уточняется, что в 2019 году в выставке Fitur приняли участие более 10 тысяч компаний и туристических агентств из 165 стран. Ее посетили свыше 250 тысяч человек. Всего в этом году запланировано участие Москвы в восьми международных туристических выставках.

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Россия
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