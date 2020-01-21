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Эвакуация из "заминированных" московских больниц в понедельник не проводилась

Правоохранительные органы оперативно начали проверки учреждений совместно с кинологами, никаких опасных предметов не нашли

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Эвакуация медучреждений Москвы, куда в понедельник поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва, не производилась. Никто из пациентов во время проверок зданий не пострадал, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Двадцатого января в некоторые медицинские организации Москвы поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва. По решению руководителей медицинских организаций и Центра экстренной медицинской помощи эвакуация пациентов не производилась. За время проведения проверок никто из пациентов, посетителей и сотрудников медицинских организаций не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранительные органы оперативно начали проверки учреждений совместно с кинологами, никаких опасных предметов не нашли. Во время проверок медпомощь оказывалась пациентам в полном объеме. На данный момент все медицинские организации работают в обычном режиме.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из-за поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва в Москве проверяют более 150 объектов, в том числе торговые центры, школы, детские сады, 11 районных судов и все станции столичного метрополитена. Как отмечалось, угрозы поступили также во все больницы города. В Подмосковье в связи с сообщениями о "минировании" специалисты проверяли ТРЦ "Мега Белая Дача" в Котельниках, ТРЦ "Рио" в Коломне, ТЦ "Вегас" и "Чайна таун" в Ленинском городском округе. Взрывоопасных предметов в ходе проверок обнаружено не было.

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