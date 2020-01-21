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В Москве неизвестный угнал Mercedes, но не справился с управлением и попал в ДТП

Пострадавшая оценила ущерб в 3 млн рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Неизвестный в ходе ссоры в ресторане в центре Москвы угнал автомобиль Mercedes-Benz-Viano, но не справился с управлением и попал в ДТП, нанеся ущерб собственнице машины в размере 3 млн рублей. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. 

Ранее в ОМВД поступило сообщение по факту разбоя с завладением транспорта на Садовой-Спасской улице, дом 21/1. Мужчина 1967 года рождения заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые, по его словам, угрожая ножом, угнали автомобиль Mercedes-Benz-Vian, который принадлежит его знакомой. Позже в полицию обратилась собственница машины. 

"Установлено, что неизвестное лицо, находясь в ресторане на улице Садовой-Спасской, дом 21/1, в ходе внезапно возникшей ссоры со знакомым заявительницы, который ранее обращался в полицию, схватил оставленные на столе ключи от машины Mercedes-Benz-Viano, выбежал на улицу и уехал в неизвестном направлении. Позднее указанный автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС в городе Лосино-Петровский на улице Гоголя, дом 19. Угонщик машины не справился с управлением и врезался в отбойник, с того момента автомобиль находится на стоянке во внутреннем дворе ОМВД. Ущерб женщина оценила в 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с причинением особо крупного ущерба). 

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