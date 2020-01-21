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ЦОДД предупредил водителей о возможной гололедице на дорогах в Москве

Автовладельцев просят соблюдать дистанцию и скоростной режим

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Гололедица возможна на автомобильных дорогах Москвы во вторник, водителям рекомендуется быть особенно внимательными и соблюдать дистанцию. Об этом сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"За окном один градус тепла, снег, дождь, местами град. К вечеру температура опустится ниже нуля. Возможна гололедица. Будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается облачная погода, небольшие осадки и до плюс пяти градусов. В ночь на среду температура может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с, в связи с чем 21 января объявлен желтый уровень опасности.

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Россия
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