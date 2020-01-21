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Фестиваль "Московская Масленица" откроется в столице 21 февраля

Представить свою продукцию на фестивале смогут предприятия общественного питания, фермерские хозяйства, кондитерские фабрики, частные пасеки, сыроделы, производители мясных и рыбных деликатесов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" в этом году пройдет в столице с 21 февраля по 1 марта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В этом году фестиваль пройдет с 21 февраля по 1 марта. Чтобы стать участником и представить свою продукцию, рестораторам и производителям нужно подать заявку. Сделать это можно по 5 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Прием заявок от желающих принять участие начался в понедельник. Заседание экспертного совета, который рассмотрит поданные заявки, пройдет 7 февраля, а 12-13 февраля участников проинформируют о результатах конкурсного отбора.

Уточняется, что к участию приглашаются предприятия общественного питания, которые смогут предложить посетителям праздничное меню, включающее блины с разными начинками. Также представить свою продукцию смогут фермерские хозяйства, кондитерские фабрики, частные пасеки, сыроделы, производители мясных и рыбных деликатесов, консервации и гастрономии, предприятия народно-художественных промыслов и другие.

В 2019 году площадки фестиваля посетили 4,9 млн человек. Гости приобрели 400 тыс. порций блинов и оладий.

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Россия
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