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Около 100 человек эвакуированы из детской поликлиники в Москве из-за пожара

Детская поликлиника расположена на улице Азовская, дом 20, корпус 2

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из помещений детской поликлиники на юго-западе Москвы, в целях безопасности эвакуированы около 100 человек, 30 из которых дети. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На втором этаже одного из помещений детской поликлиники, расположенной по адресу: Азовская улица, дом 20, корпус 2, произошло загорание. Проведена эвакуация - 100 человек, в том числе 30 детей", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия едет около 10 пожарных расчетов.

Теги
Россия
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Информация об эвакуации не сообщается
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