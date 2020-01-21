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Пожар в детской поликлинике на юго-западе Москвы потушен

В результате происшествия никто не пострадал
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали загорание оргтехники, возникшее в одном из помещений детской поликлиники на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Поступила заявка о загорании по адресу: Азовская улица, дом 20, корпус 2. На место незамедлительно были направлены пожарные, которые по прибытии установили, что на втором этаже здания горит оргтехника на площади 10 кв. м. В настоящий момент пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Жертв и пострадавших нет. В целях безопасности люди из здания были эвакуированы.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, из здания были выведены 50 человек, в том числе 15 детей.

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