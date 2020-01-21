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Инвесторам в Москве представят семь площадок под строительство ТПУ на роуд-шоу

Мероприятие пройдет 29 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Москвы выставили семь объектов под коммерческую застройку транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и представят их инвесторам в рамках роуд-шоу "Удобная Москва: как инвестировать в транспортно-пересадочные узлы". Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"В рамках мероприятия представители органов исполнительной власти, эксперты рынка и инвесторы обсудят технические характеристики выставленных на торги лотов, рассмотрят их окупаемость. Два лота выставлены на торги в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному - в Южном, Западном и Восточном округах. Роуд-шоу "Удобная Москва: как инвестировать в транспортно-пересадочные узлы" запланировано на 29 января", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все лоты выставляются на торги через приобретение 99% доли в уставном капитале транспортно-пересадочных узлов. Такой формат позволяет привлекать внимание к объектам не только крупных инвесторов, но и представителей МСП, которые задумывается о реализации инфраструктурного проекта в столице.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, за последние несколько лет через городские аукционы было реализовано порядка 20 проектов ТПУ посредством продажи пакетов акций. "Среднее превышение цены на таких торгах составило 51%. Проекты планировки ТПУ не ограничиваются исключительно транспортной инфраструктурой. Город нацелен на создание комфортной среды, поэтому прилегающие участки отдаются под коммерческую застройку таких объектов как многофункциональные и торговые центры, спорткомплексы", - отметил Ефимов.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, которого также цитирует пресс-служба, уточнил, что стартовая цена выставленных в настоящее время на торги лотов варьируется от 58 до 179 млн рублей. "В большинстве своем предполагается строительство относительно небольших объектов - площадью до 10 тыс. кв. м", - сообщил Дегтев.

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