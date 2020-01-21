Власти Москвы отменят штрафы, выписанные в период сбоя выдачи разрешений на парковку

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Москвы отменят неправомерные штрафы, выписанные в период сбоя выдачи резидентных разрешений, в результате которого ранее ряд автомобилистов не могли получить документ о праве бесплатной стоянки в своем районе. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Был вопрос связанный с межведомственным взаимодействием с Россеестром, на сегодняшний день коллеги выполняют все в регламентные сроки. Ряд автомобилистов не смогли вовремя продлить резидентное разрешение, чтобы им не приходили штрафы. Если такая ситуация возникла, обращайтесь в правительство Москвы и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", мы постараемся найти все способы, чтобы незаконный штраф отменить", - сказал он.

Ранее москвичи столкнулись с задержками в продлении разрешений на парковку машин по месту проживания из-за сбоя в работе Единого государственного реестра недвижимости. По данным ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), это коснулось 3 тыс. запросов, что составляет менее 1% от общего числа действующих разрешений. По действующему законодательству, сотрудники АМПП запрашивают информацию из Росреестра через систему межведомственного электронного взаимодействия. Специалисты следят за поступлением ответов на межведомственные запросы, при первых признаках нарушения срока поступления ответа они сообщают об этом в Росреестр.

Специалисты АМПП ранее рекомендовали автомобилистам заранее подавать заявки на продление парковочных разрешений. Сделать это можно за 60 дней до истечения действия текущего разрешения. Срок оформления и внесения изменений - шесть рабочих дней. На данный момент в Москве действует более 420 тыс. парковочных разрешений, в среднем обрабатывается 20 тыс. заявок в месяц.