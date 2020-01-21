День пенсионера пройдет 23 января на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. День пенсионера отметят на ВДНХ в Москве 23 января, участники праздника смогут принять участие в спортивной зарядке, турнирам по настольному теннису, шахматам и других занятиях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба выставочного комплекса.

"23 января ВДНХ приглашает всех людей старшего возраста провести день насыщенно. На веранде Дома культуры (строение №84) день начнется с зарядки на свежем воздухе. Спортивную разминку проведет профессиональный фитнес-инструктор.

В самом Доме культуры пройдут турниры по настольному теннису", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Шахматном клубе на ВДНХ пройдут турниры по шахматам, шашкам и домино, зарегистрироваться на них можно на месте. А возле клуба будет работать площадка для игры в петанк (бросание шаров). Кроме того, зарядки пройдет на катке с 11:30 до 13:45, участники будут делать спортивные упражнения на коньках. Вход на каток для пенсионеров будет бесплатным с 11:00 до 15:00 при предъявлении пенсионного удостоверения или социальной карты москвича.

Также с 11:00 до 22:00 пенсионеры смогут бесплатно ознакомиться с экспозицией Центра "Космонавтика и авиация", Центра славянской письменности "Слово", Музея ВДНХ и интерактивного музейного комплекса "Буран".