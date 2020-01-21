Китайгородскую стену в Москве отреставрируют

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения - Китайгородской стены в центре города. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Мосгорнаследие согласовало проект грядущей реставрации Китайгородской стены. Специалистам предстоит полностью привести в порядок кирпичную кладку, устранив все существующие дефекты и повреждения", - говорится в сообщении.

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что перед разработкой проекта работ по сохранению памятника реставраторы провели комплексные научные исследования его состояния, описали разрушения и дефекты. Работы будут проходить под контролем департамента. На сегодняшний день зафиксировано частичное разрушение отмостки стены, поздней облицовки ее цокольной части, кирпичной кладки, на поверхности есть трещины, также есть и другие проблемы.

Емельянов сообщил, что планируется демонтаж поздних элементов, искажающих исторический облик памятника, после этих работ начнется реставрация фундаментов, воссоздание белокаменного цоколя, утраченных деталей декоративного пояса из тесанного кирпича и прочего. Для приведения в порядок кирпичных стен специалисты проведут вычинку кирпича, заделают трещины и обработают все защитными составами. Также мастера намерены воссоздать утраченные детали водоотводной системы стены. Проектом предусматривается монтаж архитектурно-художественной подсветки, добавили в ведомстве.

По данным департамента, краснокирпичная Китайгородская стена на белокаменном цоколе первоначально была длиной свыше 2,5 тыс. м, имела 12 башен. Она строилась во времена правления Елены Глинской (1535-1538) под руководством итальянского инженера Петрока Малого и служила обороне московского посада от набегов крымских татар. Является памятником средневековой русской фортификации. На сегодняшний день Китайгородская стена имеет длину около 250 м и высоту 6 м, она протягивается от Птичьей башни на углу гостиницы "Метрополь" до станции метро "Площадь Революции".