{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве похитили 20 т сыра, который должны были доставить в Самару

Сумма ущерба устанавливается

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Неизвестные похитили в Москве 20 т сыра, который должны были перевезти в Самару для реализации. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, по данному факту проводится проверка.

"Накануне в полицию поступило сообщение от начальника службы безопасности о краже из организации. Установлено, что между двумя компаниями был заключен договор на перевозку 20 т сыра для дальнейшей доставки в Самару. Однако товар не был доставлен, а автомобиль, в котором находился сыр, был обнаружен без него", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устанавливается сумма ущерба, а также местонахождение товара. По данному факту столичная полиция начала проверку.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
Январь 2020 года может стать самым теплым в Москве за всю историю наблюдений
В Гидрометцентре отметили, что средней температурой для января в столице, по данным за период с 1981 по 2010 год, является 6,5 градуса мороза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС