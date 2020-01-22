В Москве похитили 20 т сыра, который должны были доставить в Самару

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Неизвестные похитили в Москве 20 т сыра, который должны были перевезти в Самару для реализации. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, по данному факту проводится проверка.

"Накануне в полицию поступило сообщение от начальника службы безопасности о краже из организации. Установлено, что между двумя компаниями был заключен договор на перевозку 20 т сыра для дальнейшей доставки в Самару. Однако товар не был доставлен, а автомобиль, в котором находился сыр, был обнаружен без него", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устанавливается сумма ущерба, а также местонахождение товара. По данному факту столичная полиция начала проверку.