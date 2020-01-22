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Количество ипотечных сделок в Москве в 2019 году осталось на уровне 2018 года

Росреестр по столице зарегистрировал около 90 тыс. сделок с ипотекой

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в 2019 году почти 90 тыс. сделок с ипотекой, что сопоставимо с показателем предыдущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Количество зарегистрированных за весь 2019 год ипотек составило 89 тыс. 979 договоров, что практически соответствует (-0,7%) показателю 2018 года (90 тыс. 641 ипотека), и на 65% выше показателя 2017 года - 54 тыс. 402 ипотеки", - говорится в сообщении.

При этом за декабрь 2019 года количество зарегистрированных договоров ипотечного жилищного кредитования (10 тыс. 535) выросло на 43% по сравнению с ноябрем (7 тыс. 387) и на 11% в сравнении с декабрем 2018 года (9 тыс. 476).

"В декабре 2019 года установлен новый рекорд по числу зарегистрированных в столице ипотек - 10,5 тыс. договоров. Пока это наивысший показатель, зафиксированный за все время регистраций ипотечных сделок в управлении. Предыдущий порог - свыше 10 тыс. ипотек, был установлен в октябре 2018 года", - отметил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов, чьи слова приводит пресс-служба.

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