В ГИБДД Москвы призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за снегопада

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за снегопада и возможного образования гололедицы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В Москве начался снегопад, а к вечеру ожидается понижение температуры до минусовых значений. Возможно образование гололедицы. Обращаемся к водителям с просьбой снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами", - сказали в управлении.

В ведомстве также призвали пешеходов быть внимательными на дорогах, особенно при переходе проезжей части, и использовать светоотражающие элементы в одежде.