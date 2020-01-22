Мосгордума определила место для памятника четырем дивизиям Московского народного ополчения

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутаты Московской городской Думы предварительно определили место для установки памятного знака четырем дивизиям Московского народного ополчения "второй волны". Оно будет находится в Крылатском, об этом в среду журналистам рассказал председатель МГД Алексей Шапошников.

Первоначально место для размещения знака было выбрано в сквере Дивизий Московского Народного Ополчения в районе Сокол. Однако местные жители решили сохранить сквер без изменений. Заключение о выборе нового места для памятника было сделано во время совместного осмотра четырех площадок депутатами МГД и муниципалитета.

"Сегодня мы рассматриваем район Крылатское - это то место, где проходил рубеж обороны четвертой дивизии Московского Народного Ополчения. Посмотрев все площадки, мы предварительно решили, что лучшее место для памятника находится на улице Рублевское шоссе вблизи скульптуры "Девочка на шаре". Именно это место мы будем предлагать комиссии по монументальному искусству", - рассказал Шапошников.

Он добавил, что также МГД направит обращение в комиссию по культуре о рассмотрении возможности нанесения патриотических граффити на фасады ближайших домов: №2 и 44 строение №3.

"Таким образом, может появится очень интересная композиция на данном участке", - уточнил Шапошников.

По словам председателя МГД, установка памятника станет частью реализации проекта памяти Московского народного ополчения. Проект активно работает в Москве на протяжении пяти лет.