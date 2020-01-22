{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мать ребенка, которому угрожали расправой в Москве, хочет восстановить родительские права

Заседание суда состоится 19 феврали

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мать мальчика, которому пожилая женщина в среду угрожала расправой в квартире на востоке Москвы, подала заявление в суд на восстановление родительских прав. Заседание по этому вопросу состоится в феврале, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

В полицию в среду поступило сообщение, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребенку. На место прибыли полицейские, представители экстренных и социальных служб города. Впоследствии стало известно, что сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру на Восточной улице для исполнения решения суда по изъятию трехлетнего ребенка из неблагополучной семьи, мальчика поместили в больницу для осмотра.

"Мама подала заявление в суд на восстановление в родительских правах. Заседание суда состоится 19 февраля", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пока что ребенок будет временно проживать в учреждении соцзащиты, его обеспечат всем необходимым. С мальчиком сейчас общается психолог. В департаменте добавили, что вместе с мамой мальчика специалисты разрабатывают наименее травматичные для него варианты решения ситуации. Будет предложен индивидуальный план сопровождения семьи, чтобы помочь им выйти из кризисной ситуации и помочь возвращению ребенка в семью.

Как ранее сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, мать мальчика была лишена родительских прав решением суда более полугода назад, она состоит на учете у нарколога. Семья состоит на учете как неблагополучная многие годы. Опека над ребенком у бабушки не оформлена.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Шереметьево опровергли информацию о госпитализации пассажира с коронавирусом
В медпункт аэропорта с пищевым отравлением обратился гражданин Канады, летевший из Бангкока
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС