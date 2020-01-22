Мать ребенка, которому угрожали расправой в Москве, хочет восстановить родительские права

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мать мальчика, которому пожилая женщина в среду угрожала расправой в квартире на востоке Москвы, подала заявление в суд на восстановление родительских прав. Заседание по этому вопросу состоится в феврале, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

В полицию в среду поступило сообщение, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребенку. На место прибыли полицейские, представители экстренных и социальных служб города. Впоследствии стало известно, что сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру на Восточной улице для исполнения решения суда по изъятию трехлетнего ребенка из неблагополучной семьи, мальчика поместили в больницу для осмотра.

"Мама подала заявление в суд на восстановление в родительских правах. Заседание суда состоится 19 февраля", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пока что ребенок будет временно проживать в учреждении соцзащиты, его обеспечат всем необходимым. С мальчиком сейчас общается психолог. В департаменте добавили, что вместе с мамой мальчика специалисты разрабатывают наименее травматичные для него варианты решения ситуации. Будет предложен индивидуальный план сопровождения семьи, чтобы помочь им выйти из кризисной ситуации и помочь возвращению ребенка в семью.

Как ранее сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, мать мальчика была лишена родительских прав решением суда более полугода назад, она состоит на учете у нарколога. Семья состоит на учете как неблагополучная многие годы. Опека над ребенком у бабушки не оформлена.