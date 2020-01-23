МЧС в Москве предупреждает об усилении ветра и гололедице

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Резкое усиление ветра и гололедица ожидают жителей Москвы в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 07:00 мск до 18:00 мск 23 января в Москве ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица", - сказали в главке.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. "Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны", - предупреждают в МЧС.