{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС в Москве предупреждает об усилении ветра и гололедице

Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Резкое усиление ветра и гололедица ожидают жителей Москвы в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 07:00 мск до 18:00 мск 23 января в Москве ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица", - сказали в главке.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. "Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны", - предупреждают в МЧС.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Юбилейные выставки на ВДНХ в Москве посетили 140 тыс. человек
Больше 100 различных событий прошло на ВДНХ в честь 80-летия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС