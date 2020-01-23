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Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на юго-западе Москве

Двое пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой между постояльцами гостиницы и неизвестными произошел в районе Зюзино на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В ночь на 23 января в гостиницу по адресу: Москва, ул. Керченская, 1а, стр. 3, ворвались неизвестные, в ходе конфликта с гражданами несколько раз выстрелили из, предположительно, травматического оружия", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что в результате происшествия были госпитализированы двое пострадавших с огнестрельным ранением в области левого ребра, раной скуловой кости, огнестрельным ранением брюшной полости. "В отдел полиции доставлен мужчина 1995 года рождения, неработающий. По факту случившегося проводится доследственная проверка", - сказали в полиции.

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