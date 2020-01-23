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Юбилейные выставки на ВДНХ в Москве посетили 140 тыс. человек

Больше 100 различных событий прошло на ВДНХ в честь 80-летия

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Выставки, приуроченные к 80-летию ВДНХ, посетили 140 тыс. человек. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Три выставки работали с 31 июля 2019 года по 12 января 2020 года.

"Больше 100 различных событий прошло на ВДНХ в честь 80-летия: фестивали, концерты, экскурсии, образовательные программы. Также к юбилею комплекса были приурочены сразу три выставки. Их в общей сложности посетили 140 тыс. человек, - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

К юбилею ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" работала выставка, посвященная истории ВДНХ. Там можно было увидеть фотографии из фондов библиотеки ВДНХ, архива ТАСС и Мультимедиа арт музея.

"В павильоне №67 "Советская печать" в экспозиции "Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ" представили картины, инсталляции и предметы, связанные с историей ВДНХ, а также работы фотографа Игоря Мухина и фрагменты кинолент, которые снимали на главной выставке страны: фильмов "Свинарка и пастух", "Подкидыш", "Светлый путь", - говорится в сообщении.

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