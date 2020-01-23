{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичи отправили в 2020 году более 200 обращений по вопросу раздельного сбора мусора

Чаще всего москвичи уточняют правила сортировки отходов

МОСКВА, 23 января/ТАСС/. Сотрудники центра информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов, созданного на базе "Экотехпром" в Москве, получили более 200 обращений от горожан с начала 2020 года. Об этом в четверг ТАСС рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Информационную кампанию программы по раздельному сбору отходов мы начали заблаговременно: еще в сентябре 2019 года заработал центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов. В ежедневном режиме операторы кол-центра отвечают на все вопросы, жалобы и предложения, связанные с реализацией программы. До 31 декабря в центр поступило почти 400 обращений. С 1 января 2020 года количество обращений заметно увеличилось: за три первые недели поступило уже более 200 звонков", - сказал Бирюков.

Он добавил, что чаще всего москвичи уточняют правила сортировки отходов: должны ли материалы для переработки быть чистыми, каждый ли предмет из пластика, бумаги, стекла и металла пригоден для утилизации с использованием так называемых синих контейнеров. Кроме того, жителей города интересуют вопросы организации инфраструктуры, адреса пунктов приема стеклотары, шин, батареек, термометров.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в Москве стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие - для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые - для всех остальных отходов. Вывоз вторсырья и смешанных отходов осуществляется отдельными мусоровозами с синей и серой маркировкой соответственно цвету баков.

Программа раздельного накопления отходов направлена на минимизацию захоронения отходов и их максимальное возвращение во вторичный оборот.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число сделок на первичном рынке жилья в Москве в 2019 году выросло на 2%
Всего в 2019 году Росреестр зарегистрировал 81 тыс. 578 против договоров долевого участия на первичном рынке жилья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС