Москвичи отправили в 2020 году более 200 обращений по вопросу раздельного сбора мусора

МОСКВА, 23 января/ТАСС/. Сотрудники центра информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов, созданного на базе "Экотехпром" в Москве, получили более 200 обращений от горожан с начала 2020 года. Об этом в четверг ТАСС рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Информационную кампанию программы по раздельному сбору отходов мы начали заблаговременно: еще в сентябре 2019 года заработал центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов. В ежедневном режиме операторы кол-центра отвечают на все вопросы, жалобы и предложения, связанные с реализацией программы. До 31 декабря в центр поступило почти 400 обращений. С 1 января 2020 года количество обращений заметно увеличилось: за три первые недели поступило уже более 200 звонков", - сказал Бирюков.

Он добавил, что чаще всего москвичи уточняют правила сортировки отходов: должны ли материалы для переработки быть чистыми, каждый ли предмет из пластика, бумаги, стекла и металла пригоден для утилизации с использованием так называемых синих контейнеров. Кроме того, жителей города интересуют вопросы организации инфраструктуры, адреса пунктов приема стеклотары, шин, батареек, термометров.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в Москве стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие - для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые - для всех остальных отходов. Вывоз вторсырья и смешанных отходов осуществляется отдельными мусоровозами с синей и серой маркировкой соответственно цвету баков.

Программа раздельного накопления отходов направлена на минимизацию захоронения отходов и их максимальное возвращение во вторичный оборот.