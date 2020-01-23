ГИБДД Москвы проведет рейд "Нетрезвый водитель"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московская Госавтоинспекция проведет профилактический рейд "Нетрезвый водитель", во время которого будет проверять водителей на состояние опьянения. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД Москвы.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, начиная с вечера 24 по 26 января на территории Москвы пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", - сказал собеседник агентства.

ГИБДД просит своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих.

За управление транспортными средствами в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления автомобилем на срок до двух лет и оштрафован на сумму 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.