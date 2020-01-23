{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГИБДД Москвы проведет рейд "Нетрезвый водитель"

Он пройдет с 24 по 26 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московская Госавтоинспекция проведет профилактический рейд "Нетрезвый водитель", во время которого будет проверять водителей на состояние опьянения. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД Москвы.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, начиная с вечера 24 по 26 января на территории Москвы пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", - сказал собеседник агентства.

ГИБДД просит своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих.

За управление транспортными средствами в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления автомобилем на срок до двух лет и оштрафован на сумму 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Собянин передал 35 автомобилей столичному управлению ГИБДД
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всего с 2013 года Москва закупила для нужд полиции почти 4,5 тыс. единиц различной специальной техники и оборудования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС