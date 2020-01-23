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Свыше 55 млн человек участвовали в массовых мероприятиях в Москве в 2019 году

Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество туристов, посещающих столицу, увеличилось до 25 млн в год

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Рекордные 55 млн человек приняли участие массовых мероприятиях в Москве в прошлом году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Массовые мероприятия носят уже другой уровень. В предыдущие годы пик был около 20 млн, в прошедшем году - уже 55 млн человек участвовали в различных мероприятиях. В основном это культурные массовые мероприятия. Тем не менее, вам приходится обеспечивать надлежащий порядок на этих мероприятиях", - сказал Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве в четверг.

По его словам, только за шесть дней 2020 года центральные площадки посетили около 6 млн человек. "Это просто гигантский объем работы, связанный с обеспечением правопорядка. Количество туристов, посещающих Москву, увеличилось с 12 млн до 25 млн в год, не считая однодневные экскурсии, на которые приезжают десятки миллионов", - отметил мэр Москвы.

Вместе с тем, заметил он, и в этом году в столице органам правопорядка потребуются усилия для обеспечения безопасности при проведении множества различных мероприятий.

"В этом году легче не будет: предстоит и перепись населения, и юбилей Победы, на который съедутся множество гостей, и вам потребуется много усилий, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. В ближайшие месяцы предстоит еще и провести голосование по изменениям в Конституции, что само по себе приравнивается по политическому накалу и массовости, и обеспечению правопорядка в дни голосования и перед этим к обычным выборам федерального уровня", - добавил Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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