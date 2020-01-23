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Московские полицейские изъяли 4 тыс. упаковок контрафактного снюса

Его образцы переданы для исследования на предмет опасности для жизни и здоровья

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полицейские изъяли со склада в Москве более 4 тыс. упаковок готового к продаже контрафактного снюса. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель московского управления МВД Владимир Васенин.

"Сотрудниками <…> проведены проверочные мероприятия, направленные на пресечение незаконной реализации никотиновых жевательных смесей. В результате проверки одного из складских комплексов на юге Москвы полицейские обнаружили более 4 тыс. упаковок готовой к употреблению никотиносодержащей продукции", - сообщил Васенин.

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Он добавил, что управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей возбудило дело об административном правонарушении по ст. КоАП о "Нарушении изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов". Образцы снюса изъяты для исследования на предмет опасности для жизни и здоровья.

Ранее Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако по данным Роспотребнадзора некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отметили в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

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