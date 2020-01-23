Московские полицейские изъяли 4 тыс. упаковок контрафактного снюса

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полицейские изъяли со склада в Москве более 4 тыс. упаковок готового к продаже контрафактного снюса. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель московского управления МВД Владимир Васенин.

"Сотрудниками <…> проведены проверочные мероприятия, направленные на пресечение незаконной реализации никотиновых жевательных смесей. В результате проверки одного из складских комплексов на юге Москвы полицейские обнаружили более 4 тыс. упаковок готовой к употреблению никотиносодержащей продукции", - сообщил Васенин.