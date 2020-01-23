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Систему распознавания лиц в московском метро внедрят к 1 сентября 2020 года

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что система помогла задержать десятки граждан, находящихся в розыске

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится в Московском метрополитене к 1 сентября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В минувшем году мы экспериментировали с системой распознавания лиц, были задержаны десятки граждан, находящихся в розыске", - сказал Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Москве в четверг.

По его словам, система распознавания лиц показала эффективность.

"Поэтому мы с 1 января внедрили ее в массовом порядке, были заменены городские камеры на камеры с HD-качеством, были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц. С 1 сентября эта система будет полностью внедрена и в метрополитене", - сообщил Собянин.

Таким образом, отметил он, "лица, находящиеся в розыске, будут распознаваться за доли секунды".

"Это другой уровень работы, это принципиально другие возможности. Мы должны отработать возможности и для видеоаналитики, которая позволит выявлять места криминогенных точек, места скопления мигрантов, закладки наркотиков и так далее", - сказал Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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