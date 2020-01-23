Полиция пресекла в Москве 59 преступлений террористической направленности в 2019 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Столичная полиция пресекла в Москве 59 преступлений террористической направленности. Такие данные были переведены в четверг на расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве.

"Выявлено 59 преступлений террористической направленности", - сказано в материалах.

В свою очередь начальник главка московской полиции Олег Баранов добавил, что к уголовной ответственности за преступления, связанные с терроризмом, привлечены более 50 человек. "Совместно с ФСБ был привлечен к уголовной ответственности 51 человек", - отметил он.