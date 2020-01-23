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Полиция пресекла в Москве 59 преступлений террористической направленности в 2019 году

К уголовной ответственности за преступления, связанные с терроризмом, привлекли более 50 человек

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Столичная полиция пресекла в Москве 59 преступлений террористической направленности. Такие данные были переведены в четверг на расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве.

"Выявлено 59 преступлений террористической направленности", - сказано в материалах.

В свою очередь начальник главка московской полиции Олег Баранов добавил, что к уголовной ответственности за преступления, связанные с терроризмом, привлечены более 50 человек. "Совместно с ФСБ был привлечен к уголовной ответственности 51 человек", - отметил он.

Теги
Россия
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Также сообщается, что 59 сотрудников полиции получили ранения при исполнении служебного долга
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