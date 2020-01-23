{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 3 тыс. человек задержали на политических акциях в Москве в 2019 году

Начальник главка московской полиции Олег Баранов отметил, что число публичных акций в прошлом году возросло на 50%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек были задержаны в Москве в прошлом году за нарушения общественного порядка в ходе политических акций. Такие данные приведены в четверг на расширенной коллегии столичного ГУ МВД России.

"В результате массовых мероприятий за нарушения общественного порядка задержаны свыше 5 тыс. человек, из них около 3 тыс. - на массовых публичных политических акциях", - отмечается в материалах к коллегии.

Всего в Москве в 2019 году прошло 155 несанкционированных митингов и выступлений. В свою очередь начальник главка московской полиции Олег Баранов добавил, что число публичных акций в прошлом году возросло на 50%.

27 июля и 3 августа в центре Москвы были проведены несогласованные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. По итогам акций органы правопорядка задержали в общей сложности около 2 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали более 20 человек, некоторым уже вынесены приговоры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Хуснуллин: экологические аспекты проекта Юго-Восточной хорды обнародуют в ближайшее время
Ранее сообщалось, что у москвичей и экспертов возникли опасения в экологической безопасности проекта из-за близкого расположения ЮВХ к территории Московского завода полиметаллов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС