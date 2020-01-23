Около 3 тыс. человек задержали на политических акциях в Москве в 2019 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек были задержаны в Москве в прошлом году за нарушения общественного порядка в ходе политических акций. Такие данные приведены в четверг на расширенной коллегии столичного ГУ МВД России.

"В результате массовых мероприятий за нарушения общественного порядка задержаны свыше 5 тыс. человек, из них около 3 тыс. - на массовых публичных политических акциях", - отмечается в материалах к коллегии.

Всего в Москве в 2019 году прошло 155 несанкционированных митингов и выступлений. В свою очередь начальник главка московской полиции Олег Баранов добавил, что число публичных акций в прошлом году возросло на 50%.

27 июля и 3 августа в центре Москвы были проведены несогласованные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. По итогам акций органы правопорядка задержали в общей сложности около 2 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали более 20 человек, некоторым уже вынесены приговоры.