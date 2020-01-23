Новый формат "врач к пациенту" внедрили в детской больнице в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Приемное отделение Морозовской детской городской клинической больницы заработало в уникальном формате "врач к пациенту". Ребенок при поступлении сразу помещается в специальный бокс, а медики сами приходят к нему и проводят осмотр для постановки диагноза, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"С приемного отделения больницы начинается процесс оказания медицинской помощи. В случае необходимости проведения дополнительных исследований, например МРТ, маленького пациента везут в тот кабинет, который точно свободен на данный момент, чтобы не ожидать в очереди. Также в боксах есть возможность проведения лабораторных исследований и диагностических процедур, таких как ЭКГ, УЗИ, рентгенография", - говорится в сообщении.

Отделение располагается в новом корпусе больницы и занимает площадь более 1,7 тыс. кв. м. В неделю медики принимают до 2,5 тыс. пациентов. В стационаре размещены койки скорой помощи краткосрочного пребывания на четыре-шесть часов. Круглосуточно дежурит междисциплинарная бригада врачей, состоящая из восьми специалистов. Возможности нового корпуса позволили увеличить количество приемно-смотровых боксов с 14 до 22. В специально выделенной зоне для прохождения диагностических процедур расположены два кабинета ультразвуковой диагностики, кабинет компьютерной томографии и рентгенографии, противошоковая палата и два кабинета клинико-диагностической лаборатории, отмечает пресс-служба.

"В среднем приемное отделение Морозовской больницы принимает в сутки до 500 малышей, но в пиковые дни поступление доходит до 700. Если говорить про структуру поступлений, то наибольшую долю занимает педиатрический профиль, около 35%, и хирургический, 20%, по 10% приходится на оториноларингологию и офтальмологию, чуть меньше на травматологию, нейрохирургию, гинекологию и неврологию. Около 50% потока прибывающих в больницу пациентов, доставляются бригадами скорой медицинской помощи. Детям в критическом и тяжелом состоянии помощь оказывается незамедлительно, они сразу направляются в реанимацию. Время пребывания оставшихся пациентов в приемном отделении варьируется от 20 до 30 минут", - приводятся в сообщении слова заведующего приемным отделением больницы Николая Кулешова.

Новый алгоритм работы приемного отделения уже внедрен в 11 стационарах Москвы, в том числе в институте скорой помощи им. Склифосовского и Городской клинической больнице им. Л. А. Ворохобова, а также в Городской клинической больнице № 15 им. О. М. Филатова. Морозовская больница стала первым детским стационаром в Москве, где начала работать ЕМИАС. Документы для госпитализации всех детей, поступавших в клинику с этой даты, оформляют с помощью сервисов системы. Медики используют онлайн-доступ к электронным медицинским картам каждого пациента.