МВД России поблагодарило коллег за охрану правопорядка на несогласованных акциях в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой в ходе заседания расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве поблагодарил личный состав и коллег из других правоохранительных органов за обеспечение безопасности в ходе массовых мероприятий в столице.

"Отдельно хочу поблагодарить состав московского гарнизона, коллег из других правоохранительных структур за грамотные действия при обеспечении правопорядка во время публичных и других массовых мероприятий, в том числе протестного характера", - сказал он.

По словам Горового, благодаря слаженным действиям правоохранительных органов удалось не допустить беспорядки и блокирование работы органов власти. "Мы должны, безусловно, учитывать и уважать права граждан на высказывание своего мнения, но они, эти мнения, должны реализовываться в рамках существующего законодательства", - подчеркнул он.

Горовой также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за политическую поддержку гарнизона при работе по этим мероприятиям.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа прошлого года прошли несогласованные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. По итогам акций органы правопорядка задержали в общей сложности около 2 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали более 20 человек, некоторым уже вынесены приговоры.