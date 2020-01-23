{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД России поблагодарило коллег за охрану правопорядка на несогласованных акциях в Москве

Также первый заместитель главы МВД России Александр Горовой поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за политическую поддержку столичного гарнизона

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой в ходе заседания расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве поблагодарил личный состав и коллег из других правоохранительных органов за обеспечение безопасности в ходе массовых мероприятий в столице.

"Отдельно хочу поблагодарить состав московского гарнизона, коллег из других правоохранительных структур за грамотные действия при обеспечении правопорядка во время публичных и других массовых мероприятий, в том числе протестного характера", - сказал он.

По словам Горового, благодаря слаженным действиям правоохранительных органов удалось не допустить беспорядки и блокирование работы органов власти. "Мы должны, безусловно, учитывать и уважать права граждан на высказывание своего мнения, но они, эти мнения, должны реализовываться в рамках существующего законодательства", - подчеркнул он.

Горовой также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за политическую поддержку гарнизона при работе по этим мероприятиям.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа прошлого года прошли несогласованные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. По итогам акций органы правопорядка задержали в общей сложности около 2 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали более 20 человек, некоторым уже вынесены приговоры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Хуснуллин: экологические аспекты проекта Юго-Восточной хорды обнародуют в ближайшее время
Ранее сообщалось, что у москвичей и экспертов возникли опасения в экологической безопасности проекта из-за близкого расположения ЮВХ к территории Московского завода полиметаллов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС