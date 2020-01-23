Актеры и музыканты проведут благотворительный день на ВДНХ для детей с онкозаболеваниями

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские актеры и музыканты, Егор Бероев, Ксения Алферова, Ингеборга Дапкунайте, Иван Янковский, Андрей Бурковский, Аскер Бербеков (победитель восьмого сезона шоу "Голос"), рэпер ST и другие, проведут благотворительный день для детей с опухолью мозга и особенностями развития на катке ВДНХ, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"В шестой раз на катке ВДНХ 26 января пройдет концерт с участием популярных российских актеров, музыкантов для подопечных благотворительных фондов - детей, которые борются с опухолью мозга, а также детей с особенностями развития. Вход по стандартной цене выходного дня. Вся выручка от проданных билетов будет направлена в фонды Константина Хабенского, "Вера" и "Я есть!", - говорится в сообщении.

Гостей ВДНХ ждут выступления DJ Loona, DJ Borsh, DJ Sasha Youth, группы "Френды", Аделины Моисеевой и бэнд, группы "Давинчи". Посетители смогут поучаствовать в массовом заезде в карнавальных масках, танцах и конкурсах.

"Здорово провести выходной день с семьей или друзьями на свежем воздухе, покататься на коньках и при этом помочь тем, кто тяжело болен или оказался в трудной жизненной ситуации. 26 января это можно сделать на катке ВДНХ, и отдохнуть, и повеселиться, и помочь", - приводятся в сообщении слова сопредседателя попечительского совета фонда помощи хосписам "Вера" актрисы Ингеборги Дапкунайте.

По итогам предыдущих мероприятий для фондов-участников было собрано 15 млн рублей, что помогло как оказать адресную помощь, так и реализовать системные благотворительные проекты. Фонд Хабенского помог 42 детям с опухолью мозга: им были оплачены дорогостоящее лечение, реабилитация, оказана другая жизненно важная помощь. Фонд помощи хосписам "Вера" приобрел специальное питание, оборудование и гигиенические средства для 76 семей с тяжелобольными детьми. Благотворительный фонд поддержки людей с особенностями развития "Я есть!" перечислил средства центру содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" и на реализацию программы поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития.