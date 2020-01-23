{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве в 2019 году пресекли деятельность почти 1,5 тыс. лидеров и участников ОПГ

Кроме того, отмечается, что в столице ликвидированы 33 преступных сообщества

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Деятельность почти 1,5 тыс. лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ пресечена в прошлом году на территории Москвы.

"Повышенное внимание уделено противодействию организованной преступности, включая этническую составляющую. В 2019 году пресечена деятельность 1480 лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ. Количество раскрытых преступлений, совершенных ими, составило 4,6 тыс.", - сказано в предоставленных материалах к расширенной коллегии столичного ГУ МВД России.

При этом отмечается, что в столице ликвидированы 33 преступных сообщества, уголовные дела направлены в суд в отношении 173 их активных участников.

Всего в Москве в 2019 году сотрудники полиции раскрыли 40,3 тыс. преступлений, из которых 14,2 тыс. относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
По факту смерти от удушья солдата-срочника в части Росгвардии в Москве начали проверку
В воинскую часть направили комиссию управления Центрального округа Росгвардии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС