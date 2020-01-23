В Москве в 2019 году пресекли деятельность почти 1,5 тыс. лидеров и участников ОПГ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Деятельность почти 1,5 тыс. лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ пресечена в прошлом году на территории Москвы.

"Повышенное внимание уделено противодействию организованной преступности, включая этническую составляющую. В 2019 году пресечена деятельность 1480 лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ. Количество раскрытых преступлений, совершенных ими, составило 4,6 тыс.", - сказано в предоставленных материалах к расширенной коллегии столичного ГУ МВД России.

При этом отмечается, что в столице ликвидированы 33 преступных сообщества, уголовные дела направлены в суд в отношении 173 их активных участников.

Всего в Москве в 2019 году сотрудники полиции раскрыли 40,3 тыс. преступлений, из которых 14,2 тыс. относятся к категории тяжких и особо тяжких.