Собянин открыл станцию Остафьево на МЦД-2

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл в четверг новый остановочный пункт Остафьево на МЦД-2. Поезда останавливаются на этой станции с 16:00 мск.

"Сегодня запускаем новую станцию на МЦД-2 Остафьево. Сам остановочный пункт сделан по новым стандартам, с эскалаторами, кассами. По большому счету, это новый вокзал на территории Новой Москвы, который разгрузит станцию Щербинка и Подольск", - сказал Собянин, общаясь с журналистами и жильцами домов, расположенных неподалеку от станции.

Мэр напомнил, что в 2020 году планируется завершить реконструкцию семи остановочных пунктов МЦД и открыть пять новых. "Работа идет в плановом режиме", - заявил мэр Москвы.

По его словам, также продолжаются работы по проектированию МЦД-3, обновлению подвижного состава на МЦД-1 и МЦД-2. Собянин напомнил, что ведется реконструкция главных путей на Ярославском, Горьковском и Киевском направлениях. "Это будут МЦД-4 и МЦД-5. Ведем также работы на "горловине" Площади трех вокзалов", - добавил Собянин.

Об остановочном пункте

Остановочный пункт Остафьево расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 в поселении Рязановское Новомосковского административного округа. Ближайшими к остановочному пункту населенными пунктами является поселок Знамя Октября и город Щербинка.

Строительство Остафьево началось в сентябре 2018 года. По оценке властей Москвы, открытие Остафьево разгрузит станцию Щербинка на 12%. Кроме того, после завершения строительства подъездов к Остафьево со стороны Симферопольского шоссе на 4-6% будут разгружены прилегающие участки Симферопольского и Варшавского шоссе.

Ожидается, что новым остановочным пунктом будут пользоваться около 3,1 тыс. пассажиров. По мере реализации планов жилищного строительства и создания новых рабочих мест в поселении Рязановское, по расчетам, пассажиропоток может увеличиться до 37 тыс. человек в сутки.