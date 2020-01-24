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Снежный покров продержится в Москве до середины следующей недели

По словам и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, первоначально предполагалось, что снег полностью растает за воскресенье

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Снежный покров может продержаться в столице до прихода оттепели в следующую среду. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первоначально мы говорили, что за воскресенье снег полностью сойдет, но нет, он, скорее всего, останется, потому что в понедельник ночные температуры - минус 2 - минус 7, днем - тоже отрицательные температуры, в понедельник - похолодание. Во вторник ночью отрицательные температуры, днем около нуля, а дальше потепление", - сообщил он.

Таким образом, по словам Вильфанда, снежный покров может продержаться на московских улицах до среды.

Ранее Вильфанд сообщил, что необычно высокий снежный покров в 6 см установился в Москве в четверг при выпадении 5 мм осадков вопреки "метеорологической арифметике". Обычно при таком количестве осадков он гораздо ниже.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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