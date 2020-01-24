Московский метрополитен 25 января подарит подарки студентам-отличникам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Студенты-отличники смогут получить подарки от Московского метрополитена 25 января в рамках праздничной акции, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"Столичный метрополитен в Татьянин день проведет праздничную акцию для студентов-отличников. Учащимся вузов вручат подарки с символикой московского метро. Акция будет проходить 25 января. Для получения подарка необходимо будет показать сотруднику на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Курская" и "Комсомольская" зачетную книжку, в которой за последнюю сессию по всем предметам стоят оценки "отлично", - говорится в сообщении.

Молодым людям вручат флеш-накопители, письменные принадлежности, а также подушки, которые по замыслу организаторов акции помогут студентам погрузиться в заслуженный крепкий сон на каникулах.

Кроме того, в течение всего дня участники проекта "Музыка в метро" на разных площадках по традиции будут исполнять "Песенку студента" ("Во французской стороне…").

Праздничные мероприятия для студентов пройдут по всему городу. 19 парков подготовили специальную развлекательную программу к Татьянину дню. Для молодежи организуют спортивные соревнования, игры, квизы и флешмоб. Сразу на нескольких площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" 25 января пройдут праздничные концерты.

Многие катки будут работать для студентов бесплатно, билет на некоторые ледовые площадки для студентов будет стоить дешевле, чем обычно. Кроме того, на любой сеанс сети кинотеатров "Москино" в Татьянин день учащиеся смогут сходить за 199 рублей. Бесплатные экскурсии для студентов организуют на Останкинской башне. Нужно будет заплатить только за входной билет, который учащиеся смогут купить со скидкой.

О празднике

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.