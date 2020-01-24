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Пять школ, больницу и роддом проверяют в Москве из-за угроз взрыва

Ранее сообщалось, что несколько районных судов проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверяют здания пяти школ, детскую больницу им. Башляевой и роддом в Москве из-за анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В Москве продолжают "минировать" объекты. Уже известно о сообщениях с информацией о заложенных взрывных устройствах в пяти школах, детской больнице им. Башляевой и роддоме на северо-западе города", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что 12 районных судов в Москве проверяют из-за угрозы взрыва. Также специалисты обследуют четыре торговых центра в Подмосковье в связи с сообщениями и заложенных взрывных устройствах.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. В четверг, 23 января, ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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