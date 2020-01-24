Второй склад забытых вещей заработал в московском метро на станции "Деловой центр"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Второй склад забытых вещей заработал в московском метрополитене на станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Склад забытых вещей находится на втором ярусе станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии. Пассажиры смогут легко его найти, поднявшись на эскалаторе прямо в центре станции. На склад будут отправлять все утерянные пассажирами в метро и на МЦК предметы, кроме документов. Паспорта, военные билеты, дипломы, справки - все это передают в УВД на метрополитене", - сказал собеседник агентства.

Ликсутов отметил, что в среднем за месяц пассажиры оставляют на станциях метро около 700 различных предметов, все эти вещи направлялись на склад на станции "Котельники". Если ранее забирали не более трети предметов, сейчас более половины находок передаются владельцам. Среди необычных вещей, которые поступили с конца прошлого года: хоккейная клюшка, аккордеон, костюм Снегурочки, гавайская гитара укулеле и статуэтки в национальных костюмах. Большинство оставленных предметов - это чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки.

Новый склад работает в том же режиме, что и на станции "Котельники": ежедневно с 8:00 до 20:00. Чтобы узнать судьбу потерянной вещи, нужно позвонить в контакт-центр "Московский транспорт". Также можно оставить заявку на поиск утерянной вещи через мобильное приложение "Метро Москвы". После получения заявки с пассажиром свяжется сотрудник склада. Чтобы забрать вещь со склада, нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.