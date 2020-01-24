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Транспорт движется по Бауманской улице в Москве без затруднений

Ранее сообщалось, что водитель фуры перекрыл движение и заявил, что не уедет, пока ему не выплатят зарплату

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Перекрытий на Бауманской улице в Москве нет, транспорт движется без затруднений. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ряде СМИ ранее появилась информация, что на Бауманской улице водитель фуры перекрыл движение и заявил, что не уедет, пока ему не дадут зарплату.

"На Бауманской улице перекрытий движения нет. Движение без затруднений, по всем полосам. Фура находится на обочине", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение было перекрыто не более получаса.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, водитель грузовика перекрывал Бауманскую улицу в Москве в знак протеста. "Мужчина перекрыл фурой проезжую часть Бауманской улицы. Таким образом он протестовал против тяжелых условий труда. Его уговорили открыть дорогу", - сказал собеседник.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что инцидент на Бауманской улице произошел около 09:00. В настоящее время движение восстановлено.

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