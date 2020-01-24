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Детеныш камерунской карликовой козы родился на "Городской ферме" на ВДНХ

Пока что посмотреть на новорожденного козленка можно только через специальное стекло

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новый житель "Городской фермы" на ВДНХ появился на свет от камерунско-зааненской козы Кнопки и камерунского козла Бени. Имя козленку смогут определить москвичи, сообщили в пресс-службе ВДНХ в пятницу.

На данный момент подписчики официальной страницы ВДНХ в Instagram могут предлагать свои варианты под специальным постом.

"В конце этой недели будут подведены итоги, и подписчик, чье предложение победит в голосовании, получит от "Городской фермы" сертификат на бесплатное посещение центра на трех человек", - уточнили в пресс-службе.

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Мы пытались хранить это в секрете, но от вас ничего не утаишь: в семье камерунско-зааненской козы Кнопки и камерунского козла Бени на Городской ферме (@gorodskaya_ferma) пополнение. ⠀ Малыш родился совсем недавно, но пока не обзавелся именем. Предлагайте свои варианты в комментарии, представители Городской фермы выберут 4 имени, которые попадут в финальное голосование на этих выходных у нас в сторис. ⠀ А пока полюбуйтесь, какой он милый:

Публикация от ВДНХ (@vdnh_russia)

По словам зоологов, посмотреть на новорожденного козленка можно через специальное стекло, когда он выйдет в зону видимости. Но контакты малыша с посетителями временно ограничены, - это связано с тем, что у детеныша пока не окреп иммунитет, и он находится на своеобразном "карантине".

Также первое время после рождения детеныша кормит не мама, а зоологи из детской бутылочки. Это важный момент в процессе одомашнивания, - козлята, выращенные "нянькой", быстрее привыкают к людям и совсем не боятся их.

Козы этой породы уже несколько тысяч лет, как приручены людьми. Их разведением занимаются в странах Ближнего Востока. Представители данной породы отличаются небольшими размерами и высокой адаптируемостью к любым погодным условиям. В высоту они достигают полуметра, а длина туловища может доходить до 70 см. В последнее время их также стали разводить в декоративных целях - компактные размеры и хорошая обучаемость позволяют держать этих животных дома.

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