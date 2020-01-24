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Тверской и Мещанский суды в Москве эвакуируют после сообщения об угрозе взрыва

Ранее сообщалось о "минировании" районных судов, школ, больниц, роддомов, телецентра "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Посетителей Тверского и Мещанского районных судов Москвы, расположенных в одном доме, эвакуируют из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, передал находившийся в этом здании корреспондент ТАСС.

Оперативные службы прибыли на место для проверки сообщения.

Ранее в пятницу сообщалось, что 12 других районных судов, здания 20 школ, детскую больницу им. З. А. Башляевой, роддом, телецентр "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда" в Москве проверяют из-за сообщений с угрозами взрыва. Также специалисты обследуют четыре торговых центра в Подмосковье.

Кроме того, по данным источника, завершена проверка универмага "Цветной", взрывоопасные предметы там не выявлены. В целях безопасности из здания были эвакуированы около 140 человек.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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