На северо-западе Москвы построят новый полиграфический комплекс к 2026 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Производственный комплекс по изготовлению полиграфической продукции построят в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы к 2026 году. Соответствующее решение о выделение участка под данное строительство приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Земельный участок расположен на северо-западе столицы в районе Южное Тушино. Площадь предполагаемого объекта строительства составит 4100 кв. м. Срок окончания работ - 2026 год", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, новый производственный комплекс - это часть плана по расширению производства фирмы "Альфа Дизайн". "По итогам реализации данного проекта планируется обеспечить рабочими местами 150 человек, объем инвестиций составит - 150 млн рублей, из них отчисления в городской бюджет составят 12,1 млн рублей в год", - сообщил Прохоров.