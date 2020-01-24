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В Москве неизвестные "заминировали" финансово-хозяйственное управление РПЦ

Ранее сообщалось, что 14 районных судов, здания 20 школ, телецентр "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда" в Москве проверяют из-за сообщений с угрозами взрыва

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Здание финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви проверяется после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Поступила анонимка об угрозе взрыва финансово-хозяйственного управления РПЦ в Гагаринском переулке", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что 14 районных судов, здания 20 школ, детскую больницу им. З. А. Башляевой, роддом, телецентр "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда" в Москве проверяют из-за сообщений с угрозами взрыва. Также специалисты обследуют четыре торговых центра в Подмосковье.

Кроме того, по данным источника, завершена проверка универмага "Цветной", взрывоопасные предметы там не выявлены. В целях безопасности из здания были эвакуированы около 140 человек.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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