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Перекрывший в Москве движение водитель получил часть задержанной зарплаты

После инцидента мужчине выплатили 41 тыс. рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Водителю, перекрывавшему улицу Бауманскую в Москве из-за невыплаты зарплаты, выплатили часть задержанных работодателем средств  - 41 тыс. рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Роструда.

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выдать ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - сообщили в Роструде.

Ранее Роструд установил, что работодателем является ООО "Транспортные технологии", зарегистрированное в Ростовской области, и начал его проверку.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы ТАСС также сообщили, что следователи СК начали проверку в связи с инцидентом.

В новость была внесены правка (20:47 мск) - передается с уточнением доли выплаты в заголовке и лиде.

Теги
РоссияРостовская область
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