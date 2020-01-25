{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тематический маршрут в память о Высоцком появился на портале "Узнай Москву"

Время прохождения маршрута составит около двух часов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Девять локаций включено в новый маршрут на портале "Узнай Москву", который посвящен Владимиру Высоцкому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На портале "Узнай Москву" появился новый тематический маршрут "Москва в памяти Владимира Высоцкого". Его разработали ко дню рождения поэта, актера и музыканта - 25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 82 года. Интерактивная экскурсия по Москве Высоцкого включает девять локаций, среди них улица Щепкина, где он родился, и Большой Каретный переулок, которому он посвятил свою знаменитую песню. Займет прогулка около двух часов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она напомнила, что на сайте или в приложении также работает онлайн-гид, так что все желающие смогут пройтись интересными маршрутами в любое время.

Маршрут в память о Высоцком пройдет также через сад "Эрмитаж", театр на Таганке и через улицу Высоцкого, на которой расположен культурный и научно-исследовательский центр, занимающийся сбором и изучением документов, посвященных творчеству и фактам из биографии поэта, его эпохе. Протяженность маршрута составит 9 км. В музее с помощью портала можно пройти онлайн-квест "Кто ты для Высоцкого? Владимир Высоцкий - жизнь и творчество".

"Новый маршрут также проходит мимо дома 38 на улице Петровке. Именно там работал Глеб Жеглов - главный герой фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979), которого сыграл Владимир Высоцкий. Роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска стала одной из лучших в его карьере. В 2016 году у входа в здание полиции на Петровке, 38 установили памятник Глебу Жеглову и его помощнику Володе Шарапову", - добавляется в сообщении.

О портале

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тыс. зданий и сооружений, 635 памятников, 322 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 103 тематических прогулочных маршрутах.

Пользователям доступно приложение для смартфонов "Узнай Москву". На карте сервиса представлены объекты, которые находятся поблизости от местонахождения человека. В режиме дополненной реальности пользователи теперь могут посмотреть информацию об интересующих их достопримечательностях. В приложении также можно составлять персональные подборки зданий, памятников и маршрутов, фильтровать объекты по архитектурному стилю или году постройки, просматривать личную статистику.

Недавно на сайте и в приложении "Узнай Москву" появилось 12 онлайн-квестов по столичным музеям. Проект стартовал в начале декабря прошлого года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В МЧС предупредили москвичей об усилении ветра, мокром снеге и гололедице в субботу
Порывы ветра в столице достигнут 19 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС