Тематический маршрут в память о Высоцком появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Девять локаций включено в новый маршрут на портале "Узнай Москву", который посвящен Владимиру Высоцкому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На портале "Узнай Москву" появился новый тематический маршрут "Москва в памяти Владимира Высоцкого". Его разработали ко дню рождения поэта, актера и музыканта - 25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 82 года. Интерактивная экскурсия по Москве Высоцкого включает девять локаций, среди них улица Щепкина, где он родился, и Большой Каретный переулок, которому он посвятил свою знаменитую песню. Займет прогулка около двух часов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она напомнила, что на сайте или в приложении также работает онлайн-гид, так что все желающие смогут пройтись интересными маршрутами в любое время.

Маршрут в память о Высоцком пройдет также через сад "Эрмитаж", театр на Таганке и через улицу Высоцкого, на которой расположен культурный и научно-исследовательский центр, занимающийся сбором и изучением документов, посвященных творчеству и фактам из биографии поэта, его эпохе. Протяженность маршрута составит 9 км. В музее с помощью портала можно пройти онлайн-квест "Кто ты для Высоцкого? Владимир Высоцкий - жизнь и творчество".

"Новый маршрут также проходит мимо дома 38 на улице Петровке. Именно там работал Глеб Жеглов - главный герой фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979), которого сыграл Владимир Высоцкий. Роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска стала одной из лучших в его карьере. В 2016 году у входа в здание полиции на Петровке, 38 установили памятник Глебу Жеглову и его помощнику Володе Шарапову", - добавляется в сообщении.

О портале

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тыс. зданий и сооружений, 635 памятников, 322 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 103 тематических прогулочных маршрутах.

Пользователям доступно приложение для смартфонов "Узнай Москву". На карте сервиса представлены объекты, которые находятся поблизости от местонахождения человека. В режиме дополненной реальности пользователи теперь могут посмотреть информацию об интересующих их достопримечательностях. В приложении также можно составлять персональные подборки зданий, памятников и маршрутов, фильтровать объекты по архитектурному стилю или году постройки, просматривать личную статистику.

Недавно на сайте и в приложении "Узнай Москву" появилось 12 онлайн-квестов по столичным музеям. Проект стартовал в начале декабря прошлого года.