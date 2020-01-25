В Москве у безработного угнали автомобиль за 3,5 млн рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Автомашина стоимостью 3,6 млн рублей угнана у жителя столичного района Новокосино, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию обратился мужчина 1989 года рождения, неработающий. По его словам, неизвестный похитил его автомобиль Тoyota Land Cruizer Prado, припаркованый у его дома по адресу: ул. Суздальская, д. 16А. Материальный ущерб составил 3,6 млн рублей", - сказали в полиции. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).