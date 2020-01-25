{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели прибыли к многоэтажному дому в Москве, на крышу которого залез подросток

По данным источника в правоохранительных органах, на месте также находятся сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Подросток залез на крышу многоэтажного дома на юго-востоке Москвы и отказывается спускаться, на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Об этом ТАСС сообщи источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел по адресу: улица Михайлова, 39. Подросток залез на крышу здания и отказывается спускаться. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС ТАСС подтвердили факт выезда по адресу: улица Михайлова, 39, но подробности не сообщили.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем
Мэр столицы назвал Москву лучшим городом для образования, самореализации и карьерного роста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС