Спасатели прибыли к многоэтажному дому в Москве, на крышу которого залез подросток

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Подросток залез на крышу многоэтажного дома на юго-востоке Москвы и отказывается спускаться, на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Об этом ТАСС сообщи источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел по адресу: улица Михайлова, 39. Подросток залез на крышу здания и отказывается спускаться. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС ТАСС подтвердили факт выезда по адресу: улица Михайлова, 39, но подробности не сообщили.