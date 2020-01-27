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Облачная погода и гололедица ожидаются в Москве 27 января

Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице синоптики прогнозируют небольшие осадки, температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на вторник она может опуститься до минус 4 градусов, возможен снег.

Ожидается юго-восточный ветер скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до плюс 2 градусов, ночью в области может похолодать до минус 7 градусов.

В связи с гололедицей синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до 12:00 вторника.

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