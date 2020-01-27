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В Москве пройдут более 100 спектаклей в последние дни "Путешествия в Рождество"

Фестиваль завершится 31 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. В последние дни фестиваля "Путешествие в Рождество", который завершится в Москве 31 января, в столице пройдут более 100 спектаклей, концертов и шоу. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль подходит к концу, но у москвичей и туристов есть еще целых пять дней, чтобы посмотреть захватывающие представления, попробовать свои силы в тренировках по зимним видам спорта и поучаствовать в творческих и кулинарных занятиях. С 27 по 31 января все желающие смогут покататься на коньках и сноуборде, поиграть в керлинг и хоккей, а также приготовить самые вкусные блюда по мальтийским, итальянским, немецким, австрийским и скандинавским рецептам на наших площадках", - сказали в пресс-службе.

На протяжении этих пяти дней площадки праздника будут открыты с 11:00 до 21:00 мск. Гостей ждут на катках фестиваля, которые расположены как в самом центре города, например, на площади Революции, Тверской площади, в Новопушкинском сквере, так и в округах. Вход со своими коньками - свободный, а услуги проката обойдутся в 50 рублей.

"В последние дни фестиваля также пройдут и шоу. В Камергерском переулке каждый день, в 17:00 и 18:00 мск будут идти детские интерактивные спектакли - "Зимнее путешествие Паддингтона" и "Рождественские проделки Финдуса". Ребята, в компании артистов, отправятся в настоящее сказочное путешествие: поиграют, споют песенки, отгадают загадки. А заодно и познакомятся с английскими и шведскими праздничными традициями", - добавили в пресс-службе.

На площади Славы, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Хачатуряна, Перерва и Тимирязевской, а также на Ореховом бульваре, бульваре Дмитрия Донского, в Троицке представления будут начинаться ежедневно в 18:00 мск. В программе - зрелищные шоу уличных театров, кукольные спектакли и концерты московских музыкальных групп.

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