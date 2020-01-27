{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зима в столичном регионе перестанет быть бесснежной

В понедельник в Москве прогнозируется мокрый снег.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Московском регионе увеличится на 3 см во вторник, и этот снег вероятно задержится надолго. Об этом ТАСС сообщил в понедельник и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас средняя высота по Московской области, например, 3 см, но во вторник, по оценкам, она может увеличиться на 2-3 сантиметра. И уже есть вероятность того, что он таять не будет", - сказал он.

По словам Вильфанда, в понедельник также прогнозируется мокрый снег.

По данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник и вторник днем ожидается от минус 1 градуса до плюс 1 градуса, в среду - 1 - 3 градуса тепла, в четверг - от минус 1 градуса до плюс 4 градусов, в пятницу - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в субботу от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.

Реклама на ТАСС
Конференция по ландшафтному дизайну конкурса "Цветочный джем" пройдет в Москве в феврале
Также на мероприятии объявят финалистов конкурса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС