Зима в столичном регионе перестанет быть бесснежной

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Московском регионе увеличится на 3 см во вторник, и этот снег вероятно задержится надолго. Об этом ТАСС сообщил в понедельник и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас средняя высота по Московской области, например, 3 см, но во вторник, по оценкам, она может увеличиться на 2-3 сантиметра. И уже есть вероятность того, что он таять не будет", - сказал он.

По словам Вильфанда, в понедельник также прогнозируется мокрый снег.

По данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник и вторник днем ожидается от минус 1 градуса до плюс 1 градуса, в среду - 1 - 3 градуса тепла, в четверг - от минус 1 градуса до плюс 4 градусов, в пятницу - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в субботу от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.