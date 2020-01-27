Более 50 тыс. человек посетили праздничные мероприятия в Москве в честь Татьяниного дня

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь Татьяниного дня в Москве прошли более чем на 80 площадках, их посетили более 50 тыс. человек, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Это один из самых важных для Москвы праздников. И стартовал он в по-настоящему культовом для каждого студента месте - на Воробьевых горах, напротив МГУ, которому сегодня исполнилось 265 лет. Студенческие годы в Москве - это достойное, веселое и интересное время, когда можно проявить свои таланты и достичь вершин. Уверена, все ваши планы и мечты сбудутся, ведь мы живем в мегаполисе возможностей", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой.

В массовом флешмобе в Москве по поводу начала праздника приняли участие 100 студентов, которые собрались на Университетской площади перед главным зданием Московского государственного университета и при помощи табличек составили изображение в виде зачетной книжки. Его размер составил 12,5 на 40 метров, а площадь - 500 кв. м.

На катке в Парке Горького прошла масштабная дискотека на коньках "Зачетная Москва", а вечером начала работу студия Late Night Show. На катке также провели конкурсы и мастер-классы. На ВДНХ праздничной площадкой стал главный каток, на котором состоялся танцевальный флешмоб. Это место выбрали сами студенты. Ближе к вечеру начался концерт - на сцену катка вышли группа "Дискотека авария" и кавер-группа Crazy Beats.

День студента также праздновали в 16 парках столицы и на 12 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Здесь по студенческому билету можно было бесплатно покататься на коньках и тюбингах. Кроме того, студентам делали скидку в кинотеатрах "Москино" - они могли посетить любой сеанс в больших залах по льготному тарифу. На Останкинской башне были организованы бесплатные экскурсии.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.