Самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 500 млн рублей налогов в 2019 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Зарегистрированные в Москве в 2019 году самозанятые граждане перечислили по итогам года в городской бюджет более 495 млн рублей налогов, сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"В Москве в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались 194 тыс. человек. В столичный бюджет перечислены 495,4 млн рублей налога на профессиональный доход", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, в Москве работают около 60% от общего числа российских плательщиков налога на профессиональный доход, а число самозанятых в столице в четыре раза превысило плановый показатель для столицы на 2019 год, установленный Национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова, которого также цитирует пресс-служба, итоги года свидетельствуют о том, что режим самозанятых получил поддержку у граждан.

"Многие москвичи оценили удобство нового налогового режима и теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы. Наиболее популярны у московских самозанятых такие виды деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, реклама", - отметил Тихонов.

Режим самозанятых введен в качестве пилотного проекта с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.